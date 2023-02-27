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    • Haberler
    • 27.02.2023 14:00
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    • 27.02.2023 14:00
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    Son dakika: AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER! 27 Şubat 2023 Malatya Yeşilyurt'ta son durum ne? Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır deprem şiddeti kaç?

    Son dakika Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.96 km derinliğinde meydana geldi. Peki, depremler ne zaman bitecek? İşte Malatya son dakika deprem detayları...

    takvim.com.tr
    Son dakika Malatya’da yine deprem!

    Son dakika haberine göre, Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.96 km derinliğinde meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda endişeye neden oldu. Sık sık yaşanan depremlerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, depremler ne zaman bitecek? İşte Malatya son dakika deprem detayları...

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, "1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 69 yaralımız var." ifadelerini kullandı.

    BAKAN ÖZER'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

    Malatya'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Malatya' da saat 12.04 itibariyle 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirmelere göre 22 binamız yıkıldı. 20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik, 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.

    "ENKAZ ALTINDA BABA VE KIZ VAR"

    Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şu anda yıkılan bir binanın enkazının başındayım. Maalesef burada çevredekilerden aldığım bilgiye göre Baba kız olduğunu söyledikleri iki kişi dört katlı bir binanın en üst katında enkazda olduğunu söylüyorlar. Ekipler şu anda çok sessiz olmamızı söylüyorlar. İnşallah can kaybımız olmaz. 5-6 tane bina ile ilgili yıkıldığına dair bilgiler geldi." ifadelerini kullandı.

    27 ŞUBAT 2023 MALATYA, GAZİANTEP, ŞANLIURFA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

    AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Saat 12.04'te Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmaması. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar deprem sonrası yaptığı açıklamada yıkılan binaların olduğunu belirterek, enkaz altında baba ve kızı olduğunu bildirdi.

        AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

        AFAD'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA: YIKILAN BİNALAR VAR

        AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." ifadelerine yer verildi.

        AFAD'dan yapılan uyarıda, "Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." denildi.

            METAL FABRİKASI ÇÖKTÜ

            Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

            KAHRAMANMARAŞ'TAN ACI HABER GELDİ
            Öte yandan Kahramanmaraş' ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi.

            Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

            KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
            2023.02.27 12:20:37 38.2047 37.2747 3.7 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 12:16:27 38.5130 40.3497 5.4 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

            2023.02.27 12:13:58 37.5237 37.3170 8.0 -.- 2.3 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 12:04:48 38.2535 38.2932 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

            2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel

            2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

            ASRIN FELAKETİ İLE MÜCADELE
            Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acıları tazeyken Niğde'de meydana gelen deprem de vatandaşları tedirgin etti. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken 45 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet bölge için seferber olurken sahada çalışmalar da sürüyor.

            Malatya'da deprem!

            27 ŞUBAT AFAD SON DEPREMLER

            27 ŞUBAT KANDİLLİ SON DEPREMLER

                SON DEPREMLER

                2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
                2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
                2023.02.27 11:41:52 36.1588 35.9013 6.8 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
                2023.02.27 11:38:19 37.7700 36.3550 5.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel


                2023.02.27 11:35:15 38.1430 38.4668 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
                2023.02.27 11:32:17 37.9453 37.5703 7.6 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 11:17:43 37.9898 38.0828 13.6 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
                2023.02.27 11:16:02 37.8168 37.6913 2.1 -.- 3.0 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
                2023.02.27 11:10:50 36.5053 36.2860 7.6 -.- 2.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
                2023.02.27 11:07:24 37.8600 36.6622 5.4 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel


                2023.02.27 11:03:12 38.1497 36.8105 5.0 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
                2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
                2023.02.27 10:30:49 38.2135 37.3043 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 10:27:02 38.0062 37.2793 13.1 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
                2023.02.27 10:25:41 37.8347 36.7065 27.5 -.- 1.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

                    ARTÇI DEPREM NEDİR?

                    Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

                    ARTÇI DEPREM NE KADAR SÜRER, BİTER? DEPREM ARTÇILARININ SÜRESİ NE KADAR?

                    Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.
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                    Haberler Haberler Son dakika: AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER! 27 Şubat 2023 Malatya Yeşilyurt'ta son durum ne? Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır deprem şiddeti kaç?
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