Son dakika haberine göre, Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.96 km derinliğinde meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda endişeye neden oldu. Sık sık yaşanan depremlerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, depremler ne zaman bitecek? İşte Malatya son dakika deprem detayları...
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 69 yaralımız var." ifadelerini kullandı.
BAKAN ÖZER'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Malatya'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Malatya' da saat 12.04 itibariyle 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirmelere göre 22 binamız yıkıldı. 20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik, 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.
"ENKAZ ALTINDA BABA VE KIZ VAR"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şu anda yıkılan bir binanın enkazının başındayım. Maalesef burada çevredekilerden aldığım bilgiye göre Baba kız olduğunu söyledikleri iki kişi dört katlı bir binanın en üst katında enkazda olduğunu söylüyorlar. Ekipler şu anda çok sessiz olmamızı söylüyorlar. İnşallah can kaybımız olmaz. 5-6 tane bina ile ilgili yıkıldığına dair bilgiler geldi." ifadelerini kullandı.
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AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Saat 12.04'te Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmaması. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.