Sivas'ta deprem mi odu? Sivas'ta fay hattı var mı? Elazığ, Malatya ve çevre illerde hissetti! AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ....

AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Peki, Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas deprem son dakika nerede oldu? İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Peki, Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas deprem son dakika nerede oldu? İşte detaylar...
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ!
Meydana gelen deprem Malatya ve Elazığ'da da vatandaşların endişelenmesine neden oldu.
SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?
AFAD'ın hazırladığı deprem risk raporuna göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. Diğer üçüncü derece riskli iller şu şekildedir;
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.