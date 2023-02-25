Sivas'ta deprem mi odu? Sivas'ta fay hattı var mı? Elazığ, Malatya ve çevre illerde hissetti! AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ....

SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın hazırladığı deprem risk raporuna göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. Diğer üçüncü derece riskli iller şu şekildedir;

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.