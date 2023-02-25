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    • Haberler
    • 25.02.2023 11:31
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    • 25.02.2023 11:31
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    Sivas'ta deprem mi odu? Sivas'ta fay hattı var mı? Elazığ, Malatya ve çevre illerde hissetti! AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ....

    Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Peki, Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas deprem son dakika nerede oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sivas’ta korkutan deprem!

    AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Peki, Sivas'ta fay hattı var mı? Sivas deprem son dakika nerede oldu? İşte detaylar...

    SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

    AFAD TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

    Büyüklük:4.7 (Mw)
    Yer:Gürün (Sivas)
    Tarih:2023-02-24
    Saat:20:19:58 TSİ
    Enlem:38.839 N
    Boylam:37.378 E
    Derinlik:5.3 km

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ!

        Meydana gelen deprem Malatya ve Elazığ'da da vatandaşların endişelenmesine neden oldu.

        SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?

        AFAD'ın hazırladığı deprem risk raporuna göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. Diğer üçüncü derece riskli iller şu şekildedir;

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
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        Haberler Haberler Sivas'ta deprem mi odu? Sivas'ta fay hattı var mı? Elazığ, Malatya ve çevre illerde hissetti! AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ....
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