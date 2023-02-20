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    • 20.02.2023 10:43
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    • 20.02.2023 10:43
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    20 Şubat Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı? Bu hafta Kabine toplanacak mı? EYT, taşerona kadro düzenlemesi...

    Kabine Toplantısı yeni haftayla beraber araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. Peki, 20 Şubat Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı? Bu hafta Kabine toplanacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    20 Şubat Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepe'den gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı en son 15 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Bu toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş ve çevresinde 30 bin konutun inşasına başlanacağını teslimatın da 1 yıl sonra yapılacağını söyledi. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda da depremin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Son düzenlenen toplantı 15 Şubat günü gerçekleştirildi. Önümüzdeki hafta 27 Şubat'ta toplantının yapılması bekleniyor.

    Ancak toplantının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade ederek, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" dedi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından özetle şunları söyledi:



        "Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır."

        Cumhurbaşkanı, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz" dedi: "Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz."
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