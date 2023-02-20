20 Şubat Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı? Bu hafta Kabine toplanacak mı? EYT, taşerona kadro düzenlemesi...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepe'den gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı en son 15 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Bu toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş ve çevresinde 30 bin konutun inşasına başlanacağını teslimatın da 1 yıl sonra yapılacağını söyledi. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda da depremin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Son düzenlenen toplantı 15 Şubat günü gerçekleştirildi. Önümüzdeki hafta 27 Şubat'ta toplantının yapılması bekleniyor.
Ancak toplantının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade ederek, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" dedi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından özetle şunları söyledi: