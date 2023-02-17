MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edimiştir:

1- Oruç Tutmak

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilmektedir.

Din adamları Miraç Kandili hakkında, "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma'sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." demiştir.