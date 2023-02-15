CİMER yardım, şikâyet hattı başvurusu ve sorgulama! E-devlet CİMER şikayet nasıl yapılır? CİMER hangi şikayetlere bakar?

CİMER şikâyet hattı başvurusu ve sorgulama!: E-devlet CİMER şikayet nasıl yapılır? İşte detaylar... CİMER üzerinden şikayet başvurularının sorgulanabilmesi için öncelikle e-devlete giriş yapılması gereklidir. E-devlet sistemine giriş yapılmasından sonra, CİMER şikayet işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru Sorgulama sayfasına geçiş yapılması gereklidir. T.C. kimlik numarası ile işlemler yapıldığı için, bu ekrana daha önce kişiler tarafından yapılmış olan tüm şikayetler işlenir. Kolay bir şekilde de işlenen şikayetler bulunabilir.

CİMER Şikayet Nasıl Yapılır?

CİMER'e bir yerin şikayet edilebilmesi için e-devlet sistemine girilmesi gereklidir. E-devlete giriş yapılmasından sonra arama kısmına "CİMER" yazarak sayfaya erişim sağlanır. Daha sonra ise şikayetin belirtildiği ve hangi kurum ya da kuruluşun şikayet edileceği bilgileri verilir. Gönder butonuna basılması ile beraber, şikayet kolayca iletilmiş olacaktır.