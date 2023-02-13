İslam aleminin beklediği ve Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği gece olan Miraç Kandili öncesinde, kandilin günü merak edilen konular arasında. Peki 17 Şubat Cuma kandil mi, ne kandili 2023? Miraç gecesi ne zaman, anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte detaylar...
17 ŞUBAT KANDİL Mİ?
Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek ve mucizevi yolculuğunu ifade eden Miraç gecesi, 17 Şubat 2023'te idrak edilecek. Akabinde Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili 6 Mart'ta kutlanacak. Milyarlarca müslüman, bu kandillerin ardından 23 Mart tarihinde Ramazan ayını karşılayacak.
MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Miraç kandili Recep ayının 27'inci gecesine denk geliyor. İslam dininde Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi, Allah'ın huzuruna çıkması ve müjdelerle geri dönmesini ifade eden Miraç gecesinde, müslüman alemi namaz ile tanışmıştır.
Kaynaklara göre Miraç gecesinde 50 vakit olarak bildirilen namaz, Hz. Muhammed'in Allah'a yalvarmasıyla birlikte beş vakte inmiştir.