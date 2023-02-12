Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır? Deprem izolatörü nedir, hangi binalara takılır? Deprem sismik izolatör FİYATLARI 2023!

DEPREM IZOLATÖRÜ SONRADAN YAPILIR MI, NASIL YAPILIR?

Mevcut binaya sismik izolatör takmak mümkündür ve ülkemizde de birçok örneği vardır. Mevcut binaya deprem izolatörü takarken öncelikle kolonlar hirdolik krikolar yardımıyla askıya alınır.

DEPREM İZOLATÖRÜ FİYATLARI NE KADAR?

Deprem izolatörü yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi ortalama 6 bin dolardan satılıyor. Bununla birlikte Yapıdaki kolon sayısı, kat, zemin özellikleri ve bölgenin deprem kuşağında olup olmadığı da fiyatta değişikliğe neden oluyor.

5 katlı 4 daireli bir bina için yaklaşık 40 taşıyıcı kullanıldığı hesap edildiğinde deprem izolatörünün binaya maliyeti 4 milyon 560 TL'ye varabiliyor.