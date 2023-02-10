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    • Haberler
    • 11.02.2023 11:36
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    • 11.02.2023 11:36
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    Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ne zaman yapılacak? MEB son dakika! Ehliyet sınavları ERTELENDİ Mİ?

    Ehliyet sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorusu son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamanın akabinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

    Ehliyet sınavları ERTELENDİ Mİ, ne zaman yapılacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sınavların ertelendiği duyuruldu. Ehliyet sınavına hazırlanan adaylar da internet arama motorlarında Ehliyet sınavları ERTELENDİ Mİ? Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte MEB'den son dakika açıklama...

    EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" Türkiye genelinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi." denildi.

    Öte yandan yeni sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

    BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

    - T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

    - Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

    - Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

    Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

        - Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

        - Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

        - Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.

        Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

        Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.
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        Haberler Haberler Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ne zaman yapılacak? MEB son dakika! Ehliyet sınavları ERTELENDİ Mİ?
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