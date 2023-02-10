Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ne zaman yapılacak? MEB son dakika! Ehliyet sınavları ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sınavların ertelendiği duyuruldu. Ehliyet sınavına hazırlanan adaylar da internet arama motorlarında Ehliyet sınavları ERTELENDİ Mİ? Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte MEB'den son dakika açıklama...
EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" Türkiye genelinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi." denildi.
Öte yandan yeni sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:
- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)
- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,
- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,
Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,