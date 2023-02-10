Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları ne zaman yapılacak? MEB son dakika! Ehliyet sınavları ERTELENDİ Mİ?

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları Türkiye genelinde ileri bir tarihe, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) "Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları" Türkiye genelinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi." denildi.

Öte yandan yeni sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.