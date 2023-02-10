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    • Haberler
    • 10.02.2023 11:00
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    • 10.02.2023 11:10
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    BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA ALO 181 e-Devlet csb.gov.tr! Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Adres ve TCKN ile...

    Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ''Adres ve kimlik numaraları girilerek hasar durumu sorgulanabilir. Orta hasarlılar evlerine girmesin.'' dedi. Peki Hasar durumu sorgulama nasıl yapılır? Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? İşte BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA ALO 181 e-Devlet csb.gov.tr! Adres ve TCKN ile...

    BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA ALO 181 e-Devlet csb.gov.tr!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından hasar tespit başvurusu ve hasar tespit sorgulama hakkında araştırmalar hızlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan da konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Peki Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Deprem hasar tespit sorgulama nereden yapılır?

    BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Adres ve kimlik numaraları girilerek hasar durumu sorgulanabilir. Orta hasarlılar evlerine girmesin. Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.'' açıklamasında bulundu.

    ADRESE DAYALI HASAR TESPIT SORGULAMASI IÇIN TIKLAYINIZ

    İKAMETGAH ADRESINIZE DAYALI HASAR TESPIT SORGULAMASI IÇIN TIKLAYINIZ

    DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALAR NASIL TESPİT EDİLİR?

    Depremin ardından yapılan hasar ihbarı ile DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri en kısa sürede olay yerine gönderilir.

    İnceleme ve hasar tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli sigorta eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.

    Tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması, teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın, bilgi ve evrakın sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerini de hızlandırır.

        BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        ALO 181 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

        Doğal afetin meydana geldiği ilin belediye telefonu

        Doğal afetin meydana geldiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefonu

        İlçe kaymakamlıkları

        Deprem durumunda DASK'ın ALO 125 telefon numarası

        E-devlet (e-devlet üzerinden başvuru yapacak kişilerin yaşadıkları binanın deprem sigortası olması zorunludur). E-devlet üzerinden başvurduğunuz hasar tespitin takibini de yapabilirsiniz.

        RİSKLİ BİNALAR!

        Bina 1999 yılından önce yapılmışsa,

        Bina projesiz ve ruhsatsız yapılmışsa,

        İnşaata hazır beton kullanılmamışsa,

        Bina kolon ve kirişlerde özellikle çapraz biçiminde çatlaklar varsa,

        Bina dere yatağı gibi güvensiz bölgelere yapılmışsa riski vardır.
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        Haberler Haberler BİNA HASAR TESPİT SORGULAMA ALO 181 e-Devlet csb.gov.tr! Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Adres ve TCKN ile...
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