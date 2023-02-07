Türkiye'de doğal afet deprem sonrası OHAL ilan edilir mi, edilecek mi? OHAL nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL NEDİR)
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?
Olağanüstü Hal Kanunu'nun büyük bir afet meydana gelmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na OHAL ilan etme yetkisi verirken bu süreçte vatandaşların etkilenmesi sonucunda da kamu düzeninin daha etkili şekilde sağlanması ve yardımlarının da organizasyonlarını sağlamak üzere OHAL ilan edilmesi gündeme gelmekte. OHAL ilanının depremden etkilenen bölgeler ile sınırlı olabileceği konuşuluyor.