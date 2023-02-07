Türkiye'de doğal afet deprem sonrası OHAL ilan edilir mi, edilecek mi? OHAL nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?

Olağanüstü Hal Kanunu'nun büyük bir afet meydana gelmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na OHAL ilan etme yetkisi verirken bu süreçte vatandaşların etkilenmesi sonucunda da kamu düzeninin daha etkili şekilde sağlanması ve yardımlarının da organizasyonlarını sağlamak üzere OHAL ilan edilmesi gündeme gelmekte. OHAL ilanının depremden etkilenen bölgeler ile sınırlı olabileceği konuşuluyor.