Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.02.2023 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2023 09:40
    ABONE OL

    Türkiye'de doğal afet deprem sonrası OHAL ilan edilir mi, edilecek mi? OHAL nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

    Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Peki, OHAL ilan edilir mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye’de doğal afet deprem sonrası OHAL ilan edilir mi?

    Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

    OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL NEDİR)

    Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

    OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?

    Olağanüstü Hal Kanunu'nun büyük bir afet meydana gelmesi durumunda Bakanlar Kurulu'na OHAL ilan etme yetkisi verirken bu süreçte vatandaşların etkilenmesi sonucunda da kamu düzeninin daha etkili şekilde sağlanması ve yardımlarının da organizasyonlarını sağlamak üzere OHAL ilan edilmesi gündeme gelmekte. OHAL ilanının depremden etkilenen bölgeler ile sınırlı olabileceği konuşuluyor.

        DEPREMDE OHAL İLAN EDİLİR Mİ?

        Önceleri, olağanüstü hal durumu, işgal, örfi idare veya savaş hukuku gibi dış tehlikelerde sınırlı iken, şimdi artık bununla ilgili düzenlemeler içteki ayaklanmalarda, iç harp veya tabii afetler durumlarında da uygulama alanı bulmaktadır.

        OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETME YETKİSİ KİME AİTTİR?

        Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.

        OLAĞAN ÜSTÜ HALLER NELERDİR?

        Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremin ardından yardıma koşarken onlar yağma yaptı!
        Haberler Haberler Türkiye'de doğal afet deprem sonrası OHAL ilan edilir mi, edilecek mi? OHAL nedir, hangi durumlarda ilan edilir?
            SON DAKİKA