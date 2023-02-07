Malatya Avşar Otel'de can pazarı! Sahibi Osman Avşar konuştu! Yerle bir olan Avşar Otel'de kaç kişi var, enkaz altındakiler kurtarıldı mı?

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN OLMUŞTU?

Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana gelmişti. Elazığ'da meydana gelen ve başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar süren depremdir. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıklamıştı.