Malatya Avşar Otel'de can pazarı! Sahibi Osman Avşar konuştu! Yerle bir olan Avşar Otel'de kaç kişi var, enkaz altındakiler kurtarıldı mı?

Malatya merkezde bulunan Avşar Otel sahibi hakkında detaylar merak ediliyor.
OTEL YERLE BİR OLDU
Can kayıpları ve yaralıların olduğu kentte, iki büyük otel de yıkıldı. Şehrin en işlek noktalarından birinde bulunan Avşar Otel, deprem sırasında yerle bir oldu.
AVŞAR OTEL SAHİBİ KONUŞTU
Avşar Otel sahibi Osman Avşar, konuyla ilgili sorular üzerine "Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 depreminde (2020) Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gelip otelde incelemede bulundular ve sağlam raporu verdiler" dedi.