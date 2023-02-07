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    • Haberler
    • 07.02.2023 13:12
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    • 07.02.2023 13:12
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    Malatya Avşar Otel'de can pazarı! Sahibi Osman Avşar konuştu! Yerle bir olan Avşar Otel'de kaç kişi var, enkaz altındakiler kurtarıldı mı?

    7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Malatya'daki Avşar Otel’de arama kurtarma çalışmaları devam ederken konu hakkında araştırmalar hızlandı. Şehrin en işlek noktalarından birinde bulunan Avşar Otel, tamamen yıkıldı. Sahibi Osman Avşar'dan ise açıklama geldi. Peki, Avşar Otel sahibi kim? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Malatya Avşar otelde can pazarı! ahibi Osman Avşar konuştu!

    Malatya merkezde bulunan Avşar Otel sahibi hakkında detaylar merak ediliyor.

    OTEL YERLE BİR OLDU

    Can kayıpları ve yaralıların olduğu kentte, iki büyük otel de yıkıldı. Şehrin en işlek noktalarından birinde bulunan Avşar Otel, deprem sırasında yerle bir oldu.

    AVŞAR OTEL SAHİBİ KONUŞTU

    Avşar Otel sahibi Osman Avşar, konuyla ilgili sorular üzerine "Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 depreminde (2020) Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gelip otelde incelemede bulundular ve sağlam raporu verdiler" dedi.

        AVŞAR OTEL'DE KAÇ KİŞİ VARDI?

        Yıkılan Avşar Otel sahibi Osman Avşar, otellerinde yıkım esnasında kaç kişinin olduğu konusunda ise "Otelimizde 10 oda doluydu yaklaşık 10-15 kişi olduğunu düşünüyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN OLMUŞTU?

        Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana gelmişti. Elazığ'da meydana gelen ve başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar süren depremdir. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıklamıştı.

        Aynı zamanda depremde Adıyaman'da da Grand İsias Otel büyük hasar gördü.
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        Haberler Haberler Malatya Avşar Otel'de can pazarı! Sahibi Osman Avşar konuştu! Yerle bir olan Avşar Otel'de kaç kişi var, enkaz altındakiler kurtarıldı mı?
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