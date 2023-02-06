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    • Haberler
    • 06.02.2023 09:19
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    • 06.02.2023 09:19
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    Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis YENİ DEPREM olacak mı? ARTÇI DEPREM nedir, neden olur?

    7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok il depremle sallandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edilmişti, deprem sonrası okulların tatil durumu merak konusu oldu. Peki, Artçı deprem nedir? Yeni deprem olacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Artçı deprem nedir, neden olur?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

    DEPREM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?

    Deprem ve ve kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar'da eğitime bir gün, Bingöl ve Muş'ta iki gün ara verildi.

    Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman'ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü, Siirt'in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak. Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu'nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

        MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

        "Mersin İlimiz genelinde 06.02.2023 Pazartesi günü eğitime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'da meydana gelen deprem, Mersin İlimizde de hissedilmiştir. Çok geçmiş olsun. İlimiz genelinde şu ana kadar tespit edilen veya bildirilen can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

        ADANA'DA DA TATİL OLDU

        Adana Valisi Süleyman Elban, "İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        KAHRAMANMARAŞ

        Kar yağışları sonrası Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz geneli ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

        MALATYA

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'e bağlı okullar ve eğitim kurumları 6 Şubat'ta bir gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

            ADIYAMAN

            Adıyaman Valiliği şu açıklamayı yaptı; "Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

            GAZİANTEP

            Gaziantep Valisi Davut Gül şu açıklamayı yaptı:"Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun."

            6 SUBAT NEREDE DEPREM OLDU?

            Deprem hangi illeri etkiledi? 6 Şubat tarihli depremde son gelişmeler. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti

            ARTÇI DEPREM NEDİR?

            Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür.

            ARTÇI DEPREM KAÇ SAAT SONRA OLUR?

            Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da... Depremin süresi ne kadardır? Bir ile doksan saniye arasında değişir.
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            Kahramanmaraş’ta deprem! Devlet teyakkuza geçti!
            Haberler Haberler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis YENİ DEPREM olacak mı? ARTÇI DEPREM nedir, neden olur?
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