Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis YENİ DEPREM olacak mı? ARTÇI DEPREM nedir, neden olur?

Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'da meydana gelen deprem, Mersin İlimizde de hissedilmiştir. Çok geçmiş olsun. İlimiz genelinde şu ana kadar tespit edilen veya bildirilen can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

ADANA'DA DA TATİL OLDU

Adana Valisi Süleyman Elban, "İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.