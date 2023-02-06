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    • Haberler
    • 06.02.2023 09:51
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    • 06.02.2023 09:51
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    6 Şubat İstanbul İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, tren çalışıyor mu son dakika? SEFER SAATLERİ 2023! Şubat İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi?

    Olumsuz hava koşullarının İstanbul'u da etkisi altına almasıyla Valilikten peş peşe açıklamalar gelirken ulaşımla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 6 Şubat İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    6 Şubat İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi?

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tedbirleri peş peşe açıklıyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 6 Şubat İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi?" Sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul Valiliği son dakika açıklamalar...

    İstanbul'da kent genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu megakentte yüksek kesimlerde kar başladı.

    Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.
    Anadolu Yakası'nda Çamlıca TEM Otoyolu gişelerinde de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Kartal Aydos Ormanı'nda ise yoğunlaştı.

    Çatalca da, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. İlçede sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle yerler beyaza büründü.

    VALİLİKTEN ÖNEMLİ UYARI
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" paylaşımında bulundu.

        MOTOSİKLET, E-SCOOTER VE MOTOKURYELER İÇİN FLAŞ KARAR
        Vali Yerlikaya, "Saat 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" paylaşımında da bulundu

        İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtilmişti.

        Şehir Hatlarının Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadı.

        İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) saat 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kentte beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

        Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa Yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

        İKİ TELEFERİK HATTI KAPATILDI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." denildi.

        SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR YÜZDE 20 AZALTILACAK


        İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

        Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş´ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00´den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.
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        Haberler Haberler 6 Şubat İstanbul İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, tren çalışıyor mu son dakika? SEFER SAATLERİ 2023! Şubat İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi?
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