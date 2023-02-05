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    • Haberler
    • 05.02.2023 08:46
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    • 05.02.2023 08:48
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    VAPUR SEFERLERI IPTAL MI? 5 Şubat 2023 İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte iptal edilen vapur seferleri listesi

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen vapur seferleri listesi...

    VAPUR SEFERLERI IPTAL MI?

    Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! Peki 5 Şubat 2023 İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte iptal edilen vapur seferleri listesi...

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU, HANGİ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

    Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

    İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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    Haberler Haberler VAPUR SEFERLERI IPTAL MI? 5 Şubat 2023 İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte iptal edilen vapur seferleri listesi
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