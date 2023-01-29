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    • Haberler
    • 29.01.2023 07:00
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    • 29.01.2023 07:00
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    YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm izle kesintisiz, full, HD

    Yalı Çapkını 19. bölümü yayınlandı. Son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, full, HD...

    takvim.com.tr
    YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 19. bölümü yayınlandı. Son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, full, HD...

    YALI ÇAPKINI İZLE STAR TV CANLI

    Yalı Çapkını 19. bölümü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

    YALI ÇAPKINI KONUSU

    Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

        YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

        Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatacak olan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

        YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

        Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

        Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.
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