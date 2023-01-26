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    • Haberler
    • 26.01.2023 15:51
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    • 26.01.2023 15:51
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    YSK başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener kariyeri!

    Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi. Peki yeni YSK başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli?

    YSK başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına, görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Ahmet Yener seçildi. Peki YSK başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli?

    AHMET YENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    13 Nisan 1966 yılında Ankara Beypazarı'nda doğan Ahmet Yener İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

    Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği'ne seçilmiştir.

    "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

    Evli ve üç çocuk babasıdır.
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    Haberler Haberler YSK başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener kariyeri!
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