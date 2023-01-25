TOKİ 6.etap kura tarihleri belli oldu! Antalya, Kocaeli, Yalova kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ VE LİSTESİ!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine devam ediyor. Son olarak Sakarya ili için kura çekimi düzenlendi. Yeni kura tarihleri de yayımlanıyor. Buna göre Antalya, Kocaeli, Yalova, Isparta kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. TOKİ 6.etap kura takvimi açıklandı. İşte Antalya, Kocaeli, Yalova kura çekim tarihleri 2023...
TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ 2023
Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi aşağıdaki gibidir;
2-12 Ocak 2023: Ankara
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-17 Ocak 2023: Mersin