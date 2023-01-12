Polis olma şartları 2023 - Yunus, sivil, kadın, erkek polis nasıl olunur?

Polis olma hayali kuran binlerce kişi konu hakkında detayları merak ediyor. Özellikle en sık araştırılanlar arasında polis nasıl olunur ve polis olma şartları 2023 nelerdir soruları yer alıyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
POLİS NASIL OLUNUR?
Polis olmak isteyen kişilerin bir takım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Polis olmak için yazılı, sözlü ve fiziksel olmak üzere üç farklı sınava girilmesi gerekmektedir. Polislik sınavına girmek için ise en az lise mezunu olunması gerekir. Üniversite sınavından belirlenen barajı geçmek de polis olmak için gerekli bir şart olarak ifade edilebilir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her sene açıklanan tarih aralığında sınavlara başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında istenilen evrakların ise eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
POLİS OLMA ŞARTLARI NELER 2022?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)