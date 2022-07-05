Zamlı evde bakım maaşı ne kadar 2022? EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2022! Evde bakım maaşları yattı mı bugün mü yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla güncel maaş miktarı da araştırılmaya başlandı. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte merak edilenler...
5 TEMMUZ 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
2022 evde bakım maaşı normalde her ayın 15. günü hesaplara yatırılıyor. Fakat kurban bayramı nedeniyle evde bakım maaşları 8 Temmuz Cuma günü yatırılacak.
TEMMUZ ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.