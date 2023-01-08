Fidan Atalay kimdir, kaç yaşında? Fidan Atalay instagram hesabı ne? Mini etekli KPSS öğretmeni videosu izle! Olay yarattı!

Özel bir eğitim kurumunda çalışan KPSS öğretmeni Fidan Atalay'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Atalay'ın kıyafetine tepki gösterirken bazıları ise savunmaya geçti. Bu kapsamda öğretmenin hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte o görüntüler...