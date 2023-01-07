Altın fiyatları sabahın erken saatlerinden itibaren merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... Yatırımcılar bankadan gram veya santimle altın satın alarak veya sahip oldukları fiziksel altınları şubeye götürerek altın hesabı açtırabilir. Altın hesapları mevduat hesapları gibi vadeli veya vadesiz olarak açılabilmektedir. Vadeli altın hesapları yatırımcılarına faiz kazancı da sağlamaktadır.
GRAM ALTIN FİYATI
1.131,38
1.133,71
%-0,27
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.114,13
1.114,33
%-0,32
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.848,30
1.848,62
%-0,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.782,36
1.821,68
%-0,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.130,42
7.265,45
%-0,32
YARIM ALTIN FİYATI
3.553,85
3.643,70
%-0,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
7.130,42
7.265,45
%-0,32
ATA ALTIN FİYATI
7.474,50
7.660,29
%-0,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
623,62
748,96
%-0,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.027,63
1.092,10
%-0,27
GREMSE ALTIN FİYATI
18.274,00
18.531,00
%-0,27
2 OCAK 2023 CANLI ATLIN KURU