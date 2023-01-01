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    • Haberler
    • 01.01.2023 08:20
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    • 01.01.2023 08:20
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    İş arkadaşına RESİMLİ GİF'Lİ yeni yıl tebrik mesajları, sözleri! 2023 kurumsal yılbaşı mesajları! İSMS, WhatsApp, mail için yılbaşı kartı sözleri

    Zaman zaman güldüğümüz, zaman zaman gözyaşı döktüğümüz acısıyla tatlısıyla bir yıl daha sona eriyor. 2023 yılbaşına sadece sayılı günler kaldı. Bu özel ve anlamlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız en güzel resimli yılbaşı mesajları ve yeniyıl 2023 tebrik sözleri haberimizde.

    takvim.com.tr
    2023 kurumsal yılbaşı mesajları!

    2022 senesini geride bırakırken, 2023'e bütün coşkuyla giriş yapıyoruz. Yeni yıla girmemize sayılı saatler kala vatandaşlar da birbirlerinin yeni yılını SMS veya WhatsApp aracılığıyla kutluyor. Çalışanlar da iş arkadaşına kurumsal yılbaşı mesajları göndermek istiyor. 2023 kurumsal yılbaşı mesajları sözleri haberimizde yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberden iş arkadaşınıza gönderebileceğiniz mesajları bulabilir ve bu mesajları gönderebilirsiniz.

    2023 KURUMSAL YENİ YIL MESAJLARI

    2023'ün kurumumuza başarı, sevgi, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum.

    Yeni yılda her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. İyi seneler!

    Geçmişte canımızı sıkan her şeyi bir kenara bırakıp yeni yılda tertemiz bir sayfa açalım. 2023 hepimize uğur getirsin.

    2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.

    Birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice senelere!

    Yeni yılda umutlarınız gerçek, mutluluklarınız sonsuz olsun. Mutlu yıllar!

    2023 senin yılın olsun! Kariyerinizin zirvesinde bir yıl dilerim!

    Yeni yılda neşe, sağlık, huzur ve mutluluk hep bizimle olsun. Nice güzel yıllara!

        2023'te sevdikleriniz yanınızda, hayalleriniz sonsuz olsun. Mutlu seneler!

        Umarım 2023 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir.

        Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!

        2023 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dileğiyle. Neşe dolu yıllar!

        2023'te nice güzel anlar paylaşacağımız sağlıklı, mutlu ve güzel bir sene diliyoruz.

        Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar!

        2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar.

        Yeni yılda teknolojinin kazandırdıklarıyla daha iyi, daha erişilebilir, daha kapsayıcı bir dünya dileğiyle. İyi seneler!

        2023 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

        Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

        Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikle geçirmenizi dilerim.

        Yeni bir yıl var kapımızda. 2023'e gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesini diliyorum. Hep birlikte mutlu yıllara!

        X firması olarak yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi dileriz.

        Seneye görüşürüz, esprisinin yapılmadığı nice mutlu yıllar diliyorum. Şirketimiz senin gibi bir çalışana sahip olduğu için çok şanslı. İyi seneler!

        Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dileriz.
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        Haberler Haberler İş arkadaşına RESİMLİ GİF'Lİ yeni yıl tebrik mesajları, sözleri! 2023 kurumsal yılbaşı mesajları! İSMS, WhatsApp, mail için yılbaşı kartı sözleri
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