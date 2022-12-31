Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Bekleyişe geçen vatandaşlar bir yandan da çekiliş takvimini ve çekiliş saatlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milli Piyango yılbaşı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.
Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
YILBAŞI BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
2023 Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şöyle;
Tam bilet : 200 TL
Yarım bilet : 100 TL
Çeyrek bilet: 50 TL