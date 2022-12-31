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    • Haberler
    • 31.12.2022 13:10
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    • 31.12.2022 13:10
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    Milli Piyango yılbaşı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2022!

    Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Bekleyişe geçen vatandaşlar bir yandan da çekiliş takvimini ve çekiliş saatlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milli Piyango yılbaşı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Bekleyişe geçen vatandaşlar bir yandan da çekiliş takvimini ve çekiliş saatlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milli Piyango yılbaşı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

    Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    YILBAŞI BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

    2023 Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şöyle;

    Tam bilet : 200 TL
    Yarım bilet : 100 TL
    Çeyrek bilet: 50 TL

        DAĞITIM GARANTİLİ

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

        MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

        3 rakamı 3 kez çıktı

        2 rakamı 10 kez çıktı

        1 rakamı 9 kez çıktı

        7 rakamı 9 kez çıktı

        4 rakamı 7 kez çıktı

        5 rakamı 7 kez çıktı

        6 rakamı 7 kez çıktı

        MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

        2021 yılında - 9876066

        2020 yılında - 9884757

        2019 yılında - 1358490

        2018 yılında - 9794035

        2017 yılında - 2796288

        2016 yılında - 0556013
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            Haberler Haberler Milli Piyango yılbaşı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2022!
                SON DAKİKA