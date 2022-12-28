Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2. alım kontenjanları açıklandı mı? 2022-23 personel alım takvimi!

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna vurgu yaparak buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı. İkinci alımlarda teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor.

Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.