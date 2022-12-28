Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2. alım kontenjanları açıklandı mı? 2022-23 personel alım takvimi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." demişti. Bu kapsamda arama motorlarında, "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2. alım kontenjanları açıklandı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı henüz 2. alımların yapılacağı tarihleri net olarak duyurmadı. Bakanlık bünyesinde alım yapılacak kadrolar önce ÖSYM'ye bildirilecek.
ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile birlikte 2. alımlar için tarih belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasıyla atama işlemleri yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapacaklarını vurgularken " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.