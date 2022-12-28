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    • Haberler
    • 28.12.2022 16:20
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    • 28.12.2022 16:29
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    Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2. alım kontenjanları açıklandı mı? 2022-23 personel alım takvimi!

    Sağlık Bakanlığı 2. alımlar hakkında aramalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilecek sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler 2. alımlara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2. alım kontenjanları açıklandı mı? İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." demişti. Bu kapsamda arama motorlarında, "Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2. alım kontenjanları açıklandı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı henüz 2. alımların yapılacağı tarihleri net olarak duyurmadı. Bakanlık bünyesinde alım yapılacak kadrolar önce ÖSYM'ye bildirilecek.

    ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile birlikte 2. alımlar için tarih belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasıyla atama işlemleri yapılacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapacaklarını vurgularken " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı ilk etapta yaptığı alımlarda ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'sini tıbbi sekreter 5 bin 831'ini ise hemşirelerden oluştu. Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna vurgu yaparak buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı. İkinci alımlarda teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor.Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olcak.

        Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna vurgu yaparak buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı. İkinci alımlarda teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor.

        Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı 2. alım kontenjanları açıklandı mı? 2022-23 personel alım takvimi!
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