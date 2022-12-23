MEB'DEN YARIYIL TATİLİNDE ÜCRETSİZ KURS

Bakan Özer, yarıyıl tatiline ilişkin geçen yaz tatilinde tüm öğrencilerin hem nitelikli tatil geçirmeleri hem de öğrenme serüvenlerine devam etmeleri için ilk kez yaz okulları açtıklarını hatırlattı. Bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrencinin ücretsiz yararlandığını belirten Özer, "Bize gelen en büyük şikâyet, bu kursların iki-üç haftalık sürelerinin çok kısıtlı olmasıydı. Velilerden ve öğrencilerden bu kursların tam yaz dönemini kapsayacak şekilde olması yönünde çok ciddi talep geldi. 2023 yılında da yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ancak 23 Ocak-3 Şubat arasındaki iki haftalık sömestirde de ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak" dedi.