Yılbaşında elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? 1 Ocak 2023'ten önce bunları mutlaka yapın! Bakan Dönmez açıkladı!

2023'TE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılın ilk ayında elektrik ve doğal gaza zam gelmeyeceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" dedi.