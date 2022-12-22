Yılbaşında elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? 1 Ocak 2023'ten önce bunları mutlaka yapın! Bakan Dönmez açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılda doğal gaz ve elektriğe gelecek zam için son noktayı koydu. Yeni yılda yapılacak zamlar vatandaşların en merak ettikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle 1 Ocak 2023 gelmeden yapılması gerekenleri sizler için derledik. Peki, elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Yeni yılda nelere zam gelecek? İşte merak edilenler...
2023'TE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?
Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılın ilk ayında elektrik ve doğal gaza zam gelmeyeceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" dedi.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR
Doğalgaz desteği yardım başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunuluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yapılacak olan başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.