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    • Haberler
    • 22.12.2022 11:21
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    • 22.12.2022 11:21
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    Yılbaşında elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? 1 Ocak 2023'ten önce bunları mutlaka yapın! Bakan Dönmez açıkladı!

    Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların en merak ettikleri arasında doğal gaz ve elektrik zammı yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Ocak’tan önce bunları mutlaka yapın!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılda doğal gaz ve elektriğe gelecek zam için son noktayı koydu. Yeni yılda yapılacak zamlar vatandaşların en merak ettikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle 1 Ocak 2023 gelmeden yapılması gerekenleri sizler için derledik. Peki, elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Yeni yılda nelere zam gelecek? İşte merak edilenler...

    2023'TE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

    Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılın ilk ayında elektrik ve doğal gaza zam gelmeyeceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" dedi.

    ELEKTRİK VE DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR

    Doğalgaz desteği yardım başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunuluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yapılacak olan başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

        DOĞALGAZ VE ELEKTRİK DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Doğalgaz yardımı başvuru şartları merak edilirken, bu destekten ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden, doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

        1 OCAK 2023 SONRASI NELER ZAMLANACAK?

        -Trafik cezaları,
        -Damga vergileri,
        -Motorlu Taşıtlar Vergisi,

        -Ehliyet ve Pasaport harçları,
        -Kamu ve Özel sektör için kira artışları,
        -Eğitim ücretleri
        -İMEI kayıt harcı

            -B sınıfı sürücü belgesi harcı,
            -3 yıllık pasaport ücreti
            -10 yıllık pasaport ücreti
            -Hız sınırını aşmak

            -Trafik sigortasını yaptırmamak
            -Araç muayene ücreti otomobil
            -Araç muayene ücreti

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            Haberler Haberler Yılbaşında elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? 1 Ocak 2023'ten önce bunları mutlaka yapın! Bakan Dönmez açıkladı!
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