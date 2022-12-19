AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? 19 Aralık 2022 AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı! Final sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika... AÖF sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.