AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? 19 Aralık 2022 AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı! Final sınav tarihleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Üniversite tarafından son dakika ara sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Duyuru sonrası 'AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı' gündeme geldi. Peki AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? Final sınav tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika... AÖF sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden erişebilecek.
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