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    • 19.12.2022 19:38
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    AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? 19 Aralık 2022 AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı! Final sınav tarihleri açıklandı mı?

    Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize dönemi sınavları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Şimdi öğrenciler merakla AÖF sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır sorularına yanıt arıyor. Peki, AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte 19 Aralık 2022 AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Üniversite tarafından son dakika ara sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Duyuru sonrası 'AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı' gündeme geldi. Peki AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? Final sınav tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Son dakika... AÖF sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.

    AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

    Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden erişebilecek.

    AÖF SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak.

        AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

        Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

        "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir.

        Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.

        AÖF SINAV TARİHLERİ

        Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

        Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023
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        Haberler Haberler AÖF sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? 19 Aralık 2022 AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı! Final sınav tarihleri açıklandı mı?
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