Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Hatay, Antakya, İskenderun, Osmaniye...

AFAD, Hatay Kırıkhan'da 18 Aralık 2022 tarihinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.67 kilometre olarak ölçülürken konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.
18 ARALIK 2022 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2022
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2022-12-18
Saat:21:13:09 TSİ
Enlem:36.403 N
Boylam:36.445 E
Derinlik:11.67 km
Detay:https://t.co/DoK4l2qZA9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 21.13'te kaydedilen deprem, 11.67 kilometre derinlikte meydana geldi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.