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    • Haberler
    • 18.12.2022 21:23
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    • 18.12.2022 21:34
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    Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Hatay, Antakya, İskenderun, Osmaniye...

    Son dakika... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında 'Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu?' sorularına yanıt arıyor. Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi bir çok ilde de AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

    Deprem mi oldu son dakika?

    AFAD, Hatay Kırıkhan'da 18 Aralık 2022 tarihinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.67 kilometre olarak ölçülürken konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

    18 ARALIK 2022 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 21.13'te kaydedilen deprem, 11.67 kilometre derinlikte meydana geldi.

    SON DEPREMLER

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
        Dağ yöresi meyvecilikle kalkınıyor
        Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Hatay, Antakya, İskenderun, Osmaniye...
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