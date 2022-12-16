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    • Haberler
    • 16.12.2022 20:33
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    • 16.12.2022 21:00
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    KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA! KYK burs kredi sonuç sorgulama ekranı: E-devlet - GSB! Sonuçlara nasıl bakılır?

    Son dakika KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi eğitimleri boyuncu KYK burs kredisinden yararlanmak için GSB KYK burs başvurusunda bulundu. Sonuçlar bir süredir beklenirken flaş açıklama geldi. İşte KYK burs kredi sonuç sorgulama ekranı: E-devlet - GSB! Peki Sonuçlara nasıl bakılır? İlk burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

    KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA!

    Kasım ayı içerisinde başvuruları alınan 2022-2023 Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bir süredir gündeminde yer alan sonuçların açıklanmasının akabinde sonuç sorgulama ekran yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte KYK kredi burs sonuçları sorgulama sayfası...

    SON DAKİKA KYK BURS KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

    KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleşecek.

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    KYK BURS ÜCRETLERİ 2022-2023

    Son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs/öğrenim kredisi ücretlerini açıkladı.

    Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,

    Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye

    Doktora 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkarıldı.

        KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

        TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

        Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

        15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.
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        Haberler Haberler KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA! KYK burs kredi sonuç sorgulama ekranı: E-devlet - GSB! Sonuçlara nasıl bakılır?
            SON DAKİKA