KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA! KYK burs kredi sonuç sorgulama ekranı: E-devlet - GSB! Sonuçlara nasıl bakılır?

Kasım ayı içerisinde başvuruları alınan 2022-2023 Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bir süredir gündeminde yer alan sonuçların açıklanmasının akabinde sonuç sorgulama ekran yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte KYK kredi burs sonuçları sorgulama sayfası...
SON DAKİKA KYK BURS KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleşecek.
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KYK BURS ÜCRETLERİ 2022-2023
Son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs/öğrenim kredisi ücretlerini açıkladı.
Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,
Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye
Doktora 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkarıldı.