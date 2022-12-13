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    • Haberler
    • 13.12.2022 07:01
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    • 13.12.2022 07:01
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    Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indir!

    Arabuluculuk sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır. 4 Aralık'ta yapılan sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indir!

    takvim.com.tr
    Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?

    Arabuluculuk sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır. 4 Aralık'ta yapılan sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indir!

    ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM takvimine göre sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

    ARABULUCULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    ÖSYM tarafından sınavların ardından belli bir kısmı ya da tamamı erişime açılan sınav soruları ve cevapları Arabuluculuk Sınavı için de sorgulanıyor. Soru kitapçığı ve cevapları paylaşıldı:

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

    ARABULUCUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

    ARABULUCULUK SINAVI HAKKINDA

    Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır.

        Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir.

        Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.

        ARABULUCULUK NE DEMEKTİR?

        Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.
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        Vizontele muhalefeti
        Haberler Haberler Arabuluculuk sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indir!
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