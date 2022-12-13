ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

ARABULUCULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından sınavların ardından belli bir kısmı ya da tamamı erişime açılan sınav soruları ve cevapları Arabuluculuk Sınavı için de sorgulanıyor. Soru kitapçığı ve cevapları paylaşıldı:

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

ARABULUCUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!