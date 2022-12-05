Haydar Ulusoy trafik kazası mı geçirdi? Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy kimdir?

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası hayatını kaybetti. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Haydar Ulusoy vefat mı etti? İşte detaylar...
Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
HAYDAR ULUSOY KİMDİR?
Özge Ulusoy'un babası geçirdiği trafik kazası sonrası 73 yaşında hayatını kaybetti. Haydar Ulusoy'un emekli albay olduğu biliniyordu.