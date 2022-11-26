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    • Haberler
    • 26.11.2022 12:10
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    • 26.11.2022 12:10
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    2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemesi verilecek mi? Doktor, hemşire, asistan, eczacı ödeme takvimi!

    Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon haberleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teşvik ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemeleri verilecek mi? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemesi verilecek mi?

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Kamu kurumları ve hastanelerde çalışan sağlık personelleri promosyon ödemeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemeleri verilecek mi? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? İşte Doktor, hemşire, asistan, eczacı promosyon ödeme takvimi!

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamu kurumları ve hastanelerde çalışan sağlık personelleri promosyon ödemeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bakan Koca tarafından sağlık çalışanlarına ek ödemeler ve 1'inci basamakta ek ödeme müjdesinin verilmesiyle yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı. Ancak Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca ya da Sağlık Bakanlığı'ndan henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

    Tarih açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMELERİ KİMLER KAPSIYOR?

        Geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

        Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

        Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.
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        Haberler Haberler 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemesi verilecek mi? Doktor, hemşire, asistan, eczacı ödeme takvimi!
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