2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemesi verilecek mi? Doktor, hemşire, asistan, eczacı ödeme takvimi!

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Kamu kurumları ve hastanelerde çalışan sağlık personelleri promosyon ödemeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı PROMOSYON ödemeleri verilecek mi? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar? İşte Doktor, hemşire, asistan, eczacı promosyon ödeme takvimi!
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamu kurumları ve hastanelerde çalışan sağlık personelleri promosyon ödemeleri için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bakan Koca tarafından sağlık çalışanlarına ek ödemeler ve 1'inci basamakta ek ödeme müjdesinin verilmesiyle yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı. Ancak Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca ya da Sağlık Bakanlığı'ndan henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
Tarih açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.