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    • Haberler
    • 17.11.2022 11:55
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    • 17.11.2022 11:55
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    17 Kasım şehir hastaneleri iş başvuru formu 2022 - Şehir hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları...

    Şehir Hastaneleri Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alıyor ve düzenli olarak istihdam sağlanmaya devam ediyor. Her gün binlerce hastanın ziyaret ettiği, istihdam kuvveti yüksek ve kuvvetli sağlık hizmetinin sunmuş olduğu şehir hastanelerinde inşaatı biten ya da süren, faaliyette tespit edilen bütün binalar bağlamında personel alımı yapılmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Şehir hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

    Şehir hastaneleri birer birer bitirilip açılışları yapılırken personel alımları da süratli bir şekilde başladı. Şu an ilanları incelediğimizde her hastanenin istediği şartların birbirinden değişik bulunduğu görülüyor. Şimdiden verdiği ilanlara yoğun bir ilgi gösterilmeye başlandı. Birçok işsiz ilanlarda belirti edilen adreslerin önünde kuyruk oluşturdu. Sosyal medyada da ilanların ne kadar sevinç verici bulunduğu kullanıcılar bağlamında belirtildi.

    İşte Başvuru Şartları

    Şehir hastanelerine personel alım ilanları genellikle taşeron firmalar bağlamında verildiğinden ötürü ilanlarda müracaat şartları farklı olabilir. Ancak temel olarak müracaat şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor.

    Yine başvuran vatandaşların kamu haklarından mahrum olmaması ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması gibi şartlar bulunuyor. Erkek adaylardan ise askerlik hali ile alakalı bilgi isteniyor.

        Hastanelerde çalışan kşilerin görevlerini kesintisiz şekilde sürdürmeleri bekleniyor. Bu amaçla vazifesini sekteye uğratacak hastalıkları olan kimseler ne yazık ki birtakım kadrolara başvuramıyorlar.

        Alım Yapılan Kadrolar

        Hastaneye personel alım ilanlarına baktığımızda olabildiğince geniş bir yelpazede işçi alındığı görülebiliyor. Hastanelere büro ve destek personeli olabildiğince çok alınıyor. Birçok hastanenin danışman ve hasta yönlendirme kadrolarının personel alım adetlerini yüksek tuttuğu ilanlardan görülüyor.

        Yine yoğun alım olan kadrolardan bir tanesi ise sağlık personeli oldu. Hemşire, ebe, eczacı, detaylı sağlık personeli kadrolarında geniş bir alım mevcut. Bunlar haricinde güvenlik personeli ve hastane hizmetlisi kadroları içerisinde detaylı ilanlar taşeron firmalar bağlamında açılıyor. Eğer hijyen sertifikanız varsa bu tarz ilanları da takip etmenizi öneririz.

            Şehir Hastaneleri Personel Maaşları

            Şehir hastaneleri, büyük hastaneler olması nedeniyle sıkça iş ilanı yayınlamakta ve işe alım yapmaktadır. Açık iş ilanı duyurulan pozisyonlar sayfamızda belirtilmiştir.

            Maaşlar en az 5500 ₺ den başlamaktadır. Ve hastanelerin döner sermaye sisteminden ve ek ödeneklerde bu rakam olduğu şehirlere göre değişiklik gösterse de 7700 ₺ ile 10000₺ arasında değişmektedir.

            Şehir Hastaneleri İş İlanları

            Şehir Hastaneleri birçok sağlık personeline ve teknik personele ulaşmak için online üzerinden de açık iş pozisyonlarını yayınlamaktadır. Şehir Hastanesinde çalışılabilecek pozisyonlar şunlardır:

            Büro Personeli alımı
            Hemşire Alımı
            Sağlık Teknikeri Alımı
            Sağlık Teknikeri Alımı
            Röntgen Teknikeri Alımı

            Şehir Hastaneleri İş Başvuruları

            Şehir hastaneleri bulunduğu illerde alım yapmak için ilanlar çıkmaktadır. Bu her biri devlete bağlı olduğu için ilanlar resmi niteliktedir. Başvurunuzu ilan.gov.tr, İŞKUR, Resmî Gazete gibi platformlar üzerinden yapabilir ve takip edebilirsiniz.

            https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari
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            Haberler Haberler 17 Kasım şehir hastaneleri iş başvuru formu 2022 - Şehir hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları...
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