17 Kasım şehir hastaneleri iş başvuru formu 2022 - Şehir hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları...

Yine yoğun alım olan kadrolardan bir tanesi ise sağlık personeli oldu. Hemşire, ebe, eczacı, detaylı sağlık personeli kadrolarında geniş bir alım mevcut. Bunlar haricinde güvenlik personeli ve hastane hizmetlisi kadroları içerisinde detaylı ilanlar taşeron firmalar bağlamında açılıyor. Eğer hijyen sertifikanız varsa bu tarz ilanları da takip etmenizi öneririz.