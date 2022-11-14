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    • Haberler
    • 15.11.2022 08:33
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    • 15.11.2022 08:34
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    1999 doğumlu Ahlam Albashır nerede yakalandı? Evinin içi görüntülendi! Bakın nerede saklanıyormuş! Ahlam Albashır hakkında bilgiler!

    Son dakika! İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Özel Harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadın teröristin yakalanma anı ve evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayı yapan kadının adının Ahlam Albashır olduğu öğrenildi. 1999 doğumlu Ahlam Albashır nerede yakalandı? Evinin içi görüntülendi! Bakın nerede saklanıyormuş!

    Ahlam Albashır hakkında bilgiler!

    Türkiye bunu konuşuyor! Bir önceki gün Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist yakalandı. İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen patlamaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. 6 vatandaşımızın öldüğü patlamayı yapan kadın teröristin kimliği belli olurken, evine düzenlenen operasyonda yeni görüntüler elde edildi. İşte detaylar...

    SON DAKİKA! TAKSİM'DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN KADIN TERÖRİST YAKALANDI!

    İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde dün patlama meydana geldi. PKK/PYD'li teröristin bıraktığı paketin patlaması ile 6 kişi hayatını kaybetti.

    Saldırgan sabaha karşı gözaltına alındı. Saldırganın gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın 1999 doğumlu Ahlam Albashır olduğu öğrenildi.

    Ahlam Albashır'ın evine yapılan baskın görüntüleri ortaya çıktı.

    TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ KANA BULANDI

    Dün 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada 81 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğu, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        EMNİYET HIZLA TESPİT EDİP YAKALADI

        Saldırı sonrası İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı. Dolmabahçe'deki Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi. Bölgede alınan önlemlerin ardından olay yeri incelemesi yapıldı. Kameralardan saldırgan hızla tespit edildi ve harekete geçildi.

        Gece geç saatlerde saldırgan saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Taksim'i 6 kişiye mezar eden caninin evine yapılan baskının görüntüleri de ortaya çıktı.

        TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ: 1999 DOĞUMLU

        Teröristin kimliği ile ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Terör örgütü PKK/PYD üyesi olan zanlının 1999 doğumlu Ahlam Albashır olduğu öğrenildi.

        İŞTE ÖZEL HAREKATIN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDAN KARELER
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        Alham Albashir saldırıya nasıl hazırlandı?
        Haberler Haberler 1999 doğumlu Ahlam Albashır nerede yakalandı? Evinin içi görüntülendi! Bakın nerede saklanıyormuş! Ahlam Albashır hakkında bilgiler!
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