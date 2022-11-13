STAR TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 8. yeni bölümüyle ekranlarda! Bu akşam ekranlara gelecek bölümde; Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar. Seyran'ın yeni bölümde gecelik giymesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Peki, bu akşam neler yaşanacak? İşte canlı izleme ekranı haberimizde!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU
Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.