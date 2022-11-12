KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alımı TERCİH kılavuzu!

ÖSYM'den son dakika tercih duyurusu geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alacak. Personel alımı tercihleri 11 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alımı tercih kılavuzu ve tercih ekranı...