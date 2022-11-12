KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alımı TERCİH kılavuzu!

ÖSYM'den son dakika tercih duyurusu geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alacak. Personel alımı tercihleri 11 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 297 personel alımı tercih kılavuzu ve tercih ekranı...
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecek.
KPSS 2022/10 TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.