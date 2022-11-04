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    • 04.11.2022 11:25
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    • 04.11.2022 11:25
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    TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç EKRANI 2022! TUS 2. dönem yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM TUS atamaları başladı mı?

    19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Adaylar sonuç ekranı hakkında araştırmalara başladı. Peki, TUS 2. dönem yerleştirme puanları nasıl? ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç EKRANI!

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan TUS tercih sonuçları için sorgulama başladı. Peki, TUS 2. dönem yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM TUS atamaları başladı mı?

    2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız!

        KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER!

        Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.

        Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

        Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.
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