TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç EKRANI 2022! TUS 2. dönem yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM TUS atamaları başladı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan TUS tercih sonuçları için sorgulama başladı. Peki, TUS 2. dönem yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM TUS atamaları başladı mı?
2022-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız!