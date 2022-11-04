TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuç EKRANI 2022! TUS 2. dönem yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM TUS atamaları başladı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan TUS tercih sonuçları için sorgulama başladı. Peki, TUS 2. dönem yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM TUS atamaları başladı mı?