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    • Haberler
    • 23.10.2022 16:53
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    • 23.10.2022 16:53
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    McFit'in kurucusu Rainer Schaller öldü mü? Rainer Schaller kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Rainer Schaller serveti ne kadar?

    McFit'in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller ve ailesini taşıyan uçak Karayip Denizi'nde kaybolmuştu. Kayıp milyoner ve beraberindeki 5 kişiyi arama çalışmaları sona erdi. Arama kurtarması yapan ekipler uçağın enkazına ait parçalara ulaşırken, 3 kişinin cansız bedenine de ulaştı. Peki Rainer Schaller öldü mü? Rainer Schaller kimdir, kaç yaşında, nereli? Rainer Schaller serveti ne kadar?

    McFit’in kurucusu Rainer Schaller öldü mü?

    McFit'in kurucusu Rainer Schaller öldü mü? Rainer Schaller kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Rainer Schaller serveti ne kadar? soruları son dakika gelişmesinin ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

    MCFİT'İN KURUCUSU RAİNER SCHALLER ÖLDÜ MÜ?

    Dünyanın birçok ülkesinde şubesi bulunan McFit fitness salonlarının sahibi Rainer Schaller'i taşıyan uçak Kosta Rika'da düştü. Schaller, sevgilisi ve iki çocuğuyla birlikte bir başka yolcuyu da taşıyan Piaggio 180 tipi uçak Meksika'dan Kosta Rika'ya doğru hareket halindeydi.

    Kosta Rika basını, uçakla iletişimin kesilmesinin ardından sabah saatlerinde kötü haberi duyurdu. Sabah saatleriyle denizde yüzen iki ceset bulunduğu açıklanırken, cesetlerin Schaller'ın uçağının düştüğü bölgede olduğu belirtildi. Kosta Rika'da Kamu güvenliği bakan yardımcısı Martín Arias, denizde bulunan enkazın "görünüşe göre" düşen uçaktan geldiğini söyledi.

    Sivil havacılık otoritesi direktörü Fernando Naranjo, Kosta Rika basınına yaptığı açıklamada, "Uçak, Limón havaalanına inmek üzereyken yaklaşık 25 mil (yaklaşık 40 km) önce radardan kayboldu. Uçakla en son iki bin fit yükseklikte iletişim kurulmuştu." dedi.

    Mcfit ise ilk açıklamasında, kazayı doğrularken, ayrıntı vermedi.

    Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, gece saat 1.14 gibi teknik sorunlarla karşılaştığı iddia edildi. Alman Bild gazetesi Schaller'in Whatsapp'ta en son 01.45'de çevrimiçi görüldüğünü yazdı. Kazanın hemen sonra meydana geldiği aktarıldı.

        Arama çalışmalarının kötü hava şartları nedeniyle sekteye uğradığı belirtilirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

        ''2 BİN FİT YÜKSELİKTE KAYBETTİK''

        Sivil Havacılık Kurumu müdürü Fernando Naranjo. "İçerisinde toplam 6 kişinin bulunduğu özel jet, Limón havalimanına varmadan yaklaşık 40 km önce radardan kayboldu. Uçak 18:58'de inecekti, 2 bin fit yükseklikte kaybettik" diye konuştu.

        3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, arama kurtarması yapan ekipler uçağın enkazına ait parçalara ulaştı.

        Aynı habere göre, ekipler 3 kişinin cansız bedenine de ulaştı. Bulunan cansız bedenlerden bir tanesinin bir çocuğa ait olduğu açıklandı.

        SCHALLER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

        Schaller, 1996 yılında fitness zinciri McFit'i kurdu. Spor devinin şu anda Avrupa'da 250'den fazla şubesi ve 1,4 milyon üyesi bulunuyor.

        4 Ocak 1969 tarihinde Almanya'da doğdu. McFit , John Reed ve Gold's Gym fitness stüdyolarını içeren RSG Group'un Kurucu CEO'sudur. Rainer Schalle, Schlüsselfeld'de perakende uzmanı olarak çalıştı. 22 yaşında ilk Edeka süpermarketini ve kısa bir süre sonra kendi bölgesinde üç süpermarketi devraldı. 1997 yılında fitness sektörüne geçerek Almanya'nın Würzburg kentinde McFit markasıyla ilk stüdyosunu açtı.

        2006 yılının ortalarında, McFit Almanya'da toplam 400.000 üye ve 1.000 daimi çalışanla 62 fitness stüdyosu işletiyordu. 2011'de McFit, 1 milyondan fazla üyesiyle Avrupa'nın en büyük fitness stüdyosu operatörü olarak kabul edildi. 2020'de Schaller , COVID-19 salgını nedeniyle iflas eden Gold's Gym'i satın aldı.

            2006'da Rainer Schaller, 2010 yılına kadar Love Parade'i organize eden Lopavent'in genel müdürü oldu . Amaç, etkinliği McFit'in stüdyolarını tanıtmak için kullanmaktı. Aşk Geçit Töreni, Schaller'in yönetimi altında üç yıl boyunca olaysız bir şekilde devam etti. Ancak 2010'da Duisburg'daki Aşk Geçit Töreni'nde 21 kişinin ölümüne ve 652 kişinin yaralanmasına neden olan izdiham gerçekleşti.
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