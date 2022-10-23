McFit'in kurucusu Rainer Schaller öldü mü? Rainer Schaller kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Rainer Schaller serveti ne kadar?

4 Ocak 1969 tarihinde Almanya'da doğdu. McFit , John Reed ve Gold's Gym fitness stüdyolarını içeren RSG Group'un Kurucu CEO'sudur. Rainer Schalle, Schlüsselfeld'de perakende uzmanı olarak çalıştı. 22 yaşında ilk Edeka süpermarketini ve kısa bir süre sonra kendi bölgesinde üç süpermarketi devraldı. 1997 yılında fitness sektörüne geçerek Almanya'nın Würzburg kentinde McFit markasıyla ilk stüdyosunu açtı.

2006 yılının ortalarında, McFit Almanya'da toplam 400.000 üye ve 1.000 daimi çalışanla 62 fitness stüdyosu işletiyordu. 2011'de McFit, 1 milyondan fazla üyesiyle Avrupa'nın en büyük fitness stüdyosu operatörü olarak kabul edildi. 2020'de Schaller , COVID-19 salgını nedeniyle iflas eden Gold's Gym'i satın aldı.