McFit'in kurucusu Rainer Schaller öldü mü? Rainer Schaller kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Rainer Schaller serveti ne kadar? soruları son dakika gelişmesinin ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı.
MCFİT'İN KURUCUSU RAİNER SCHALLER ÖLDÜ MÜ?
Dünyanın birçok ülkesinde şubesi bulunan McFit fitness salonlarının sahibi Rainer Schaller'i taşıyan uçak Kosta Rika'da düştü. Schaller, sevgilisi ve iki çocuğuyla birlikte bir başka yolcuyu da taşıyan Piaggio 180 tipi uçak Meksika'dan Kosta Rika'ya doğru hareket halindeydi.
Kosta Rika basını, uçakla iletişimin kesilmesinin ardından sabah saatlerinde kötü haberi duyurdu. Sabah saatleriyle denizde yüzen iki ceset bulunduğu açıklanırken, cesetlerin Schaller'ın uçağının düştüğü bölgede olduğu belirtildi. Kosta Rika'da Kamu güvenliği bakan yardımcısı Martín Arias, denizde bulunan enkazın "görünüşe göre" düşen uçaktan geldiğini söyledi.
Sivil havacılık otoritesi direktörü Fernando Naranjo, Kosta Rika basınına yaptığı açıklamada, "Uçak, Limón havaalanına inmek üzereyken yaklaşık 25 mil (yaklaşık 40 km) önce radardan kayboldu. Uçakla en son iki bin fit yükseklikte iletişim kurulmuştu." dedi.
Mcfit ise ilk açıklamasında, kazayı doğrularken, ayrıntı vermedi.
Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, gece saat 1.14 gibi teknik sorunlarla karşılaştığı iddia edildi. Alman Bild gazetesi Schaller'in Whatsapp'ta en son 01.45'de çevrimiçi görüldüğünü yazdı. Kazanın hemen sonra meydana geldiği aktarıldı.