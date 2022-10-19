Bilek güreşi şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan törene damga vurdu. Peki Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı VİDEOSU viral oldu! İşte o anlar...
DERYA CEREN ÇAĞLAYAN BAYRAK OLAYI NEDİR?
Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bayrak kavgası yaşandı. Bilek güreşi şampiyonasında 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.
Madalyasını almak için Derya Deren Çağlayan'dan önce, şampiyona ikincisi ve üçüncüsü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağını açtılar.
Şampiyon sporcumuz Derya Deren Çağlayan bu hareketi görünce dayanamadı ve Türk bayrağı ile kızlara kapak attı.
Türk bayrağını götürüp Kazakistan bayrağının üzerine açan Derya Ceren Çağlayan'ı 2 kazak sporcu engellemeye çalıştı. Derya Ceren Çağlayan ise durmadı ve Türk bayrağını açtı.