Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.10.2022 11:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2022 11:56
    ABONE OL

    Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı VİDEOSU viral oldu!

    Derya Ceren Çağlayan'ın 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki bayrak mücadelesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Antalya'da düzenlenen yarışmanın sona ermesinin ardından ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine verdiği bayrak yanıtıyla bir anda ülkenin konuştuğu isim oldu. Peki Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte viral olan Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı videosu ...

    DERYA CEREN ÇAĞLAYAN BAYRAK OLAYI VİDEOSU VİRAL OLDU!

    Bilek güreşi şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan törene damga vurdu. Peki Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı VİDEOSU viral oldu! İşte o anlar...

    DERYA CEREN ÇAĞLAYAN BAYRAK OLAYI NEDİR?

    Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bayrak kavgası yaşandı. Bilek güreşi şampiyonasında 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

    Madalyasını almak için Derya Deren Çağlayan'dan önce, şampiyona ikincisi ve üçüncüsü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağını açtılar.

    Şampiyon sporcumuz Derya Deren Çağlayan bu hareketi görünce dayanamadı ve Türk bayrağı ile kızlara kapak attı.

    Türk bayrağını götürüp Kazakistan bayrağının üzerine açan Derya Ceren Çağlayan'ı 2 kazak sporcu engellemeye çalıştı. Derya Ceren Çağlayan ise durmadı ve Türk bayrağını açtı.

        KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

        Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."

        DERYA CEREN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

        Derya Ceren Çağlayan, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı klasmanda mücadele eden ve Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuzdur. Çağlayan'ın hakkında henüz başka bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        362 milyar fon büyüklüğüne ulaşıldı
        Haberler Haberler Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı VİDEOSU viral oldu!
            SON DAKİKA