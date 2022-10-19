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    • Haberler
    • 19.10.2022 12:50
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    • 19.10.2022 12:51
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    2022 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? TUS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI LİSTESİ! ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı

    ÖSYM TUS tercihlerini başlattı. 19 Ekim 2022 itibariyle adaylar yayımlanan kılavuza göre tercihlerde bulunabilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerinin başlamasının hemen akabinde TUS kontenjanları ve taban puanları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki 2022 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? İşte TUS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI LİSTESİ!

    2022-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kısaca TUS 2022 2. dönem tercih işlemleri bugün başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz TUS tercih işlemleri yapılırken adaylara yol gösterici olacak. Peki 2022 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? TUS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI LİSTESİ açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve diğer merak edilenler!

    2022 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    2022-TUS 2. Dönem tercih işlemleri 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    👉2022-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    👉TUS KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ SON GÜN TARİHİ

    ÖSYM'nin son dakika duyurusu şöyle:

    ''Tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

    Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.''
        ’Biz kadere inanıyoruz senin İslamla alakan yok’
        Haberler Haberler 2022 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? TUS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI LİSTESİ! ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı
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