2022 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? TUS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI LİSTESİ! ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kısaca TUS 2022 2. dönem tercih işlemleri bugün başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz TUS tercih işlemleri yapılırken adaylara yol gösterici olacak. Peki 2022 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? TUS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI LİSTESİ açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve diğer merak edilenler!
2022 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2022-TUS 2. Dönem tercih işlemleri 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
👉2022-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
👉TUS KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
2022 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ SON GÜN TARİHİ
ÖSYM'nin son dakika duyurusu şöyle:
''Tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.
Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.''