2022 TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? TUS KONTENJANLARI, TABAN PUANLARI LİSTESİ! ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı

2022 TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ SON GÜN TARİHİ

ÖSYM'nin son dakika duyurusu şöyle:

''Tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.''