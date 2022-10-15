MADENCİLERİN MAAŞLARI 2022! Bartın Amasra'daki maden faciası haberleri: Maden işçisi kaç para maaş alıyor?

Türkiye Taş Kömürü Kurumu başta olmak üzere Türkiye'de birçok maden araması, çalışması yapan şirket var. Bu şirketler içeriğinde binlerce maden işçisi çalışmaktadır. Çok zor şartlarda günlerce haftalarda yer altında yaşam sürdüren madencilerin maaşları, geride bıraktığımız dönemlerde oluşturulan planlama ile net asgari ücretin 2 katı kadar seviyeye çıkarıldı.
Maden işçisi kaç para maaş alıyor? İşte madencilerin maaşları 2022
Günlerce ailesinden uzakta yerin yüzlerce metre altında çalışmak mecburiyetinde kalan madenciler bağlamında oluşturulan son planlama 2 asgari ücret planlaması oldu. Madencilere en az 2 asggari ücret verilmesi kararlaştırıldı. TTK içeriğinde geride bıraktığımız sene çalışan işçiler TİS zammı ile eş güdümlü 8300 TL alıyordu. Yeni sene zammı ile maaşları 10 bin seviyesine gelir iken Temmuz zammı ile 11 bin liranın üstüne çıktığı biliniyor.
15 kişiden bir tek o kurtuldu
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" diye konuştu. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı.