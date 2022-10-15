Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? ÖLENLERİN İSİMLERİ NE? Patlama neden oldu? BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI PATLAMASI SON DAKİKA!

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı beklenen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın. Arama-kurtarma çalışmalarında umutlu bir Haber bekliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şöyle konuştu: Öncelikle kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bartın'a ve tüm yöreye baş sağlığı diliyorum. Olayı haber alır almaz sayın İçişleri Bakanımızla İstanbul'da resmi heyette birlikteydik. Haber alır almaz buraya intikal ettik. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimizde diğer arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek vermişlerdir. Bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor; patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın bir kısmını maalesef kaybetmiş olduk. 15 arkadaşımızı aramalar hala devam ediyor. Bir galeride bir yangın söz konusu. Yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Sabırla beklemek durumundayız.

Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 kişinin nerede olduğuna ilişkin tahminlerimiz var. Yerlerini biliyoruz. 10, 11 tanesi yangının devam ettiği bölgede, çok büyük bir yangın değil fakat güvenli şekilde oraya gitmek için yangının berteraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer işçilerimizin o bölgede yer aldığını düşünüyoruz.