Öğrencilere ulaşım desteği kaç TL, ne kadar olacak? Kimler yararlanacak? Ulaşım desteği başvuruları BAŞLADI MI?

Ulaşım desteği başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Üniversite ulaşım desteği için yeni açıklamalar sıkı bir şekilde takip eidlemye başlandı. Ailelerinden uzakta eğitim gören ve aileleriyle görüşebilmek için ulaşım desteği alacak öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve destek ücreti miktarını merak ediyor. Peki, Ulaşım desteği başvuruları BAŞLADI MI, ne zaman? Öğrencilere ulaşım desteği kaç TL, ne kadar olacak? Kimler yararlanacak?