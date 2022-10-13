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    • Haberler
    • 13.10.2022 14:19
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    • 13.10.2022 14:19
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    Öğrencilere ulaşım desteği kaç TL, ne kadar olacak? Kimler yararlanacak? Ulaşım desteği başvuruları BAŞLADI MI?

    Üniversite ulaşım desteği başvuruları için bekleyiş sürüyor. Ailelerinden uzakta eğitim gören ve aileleriyle görüşebilmek için ulaşım desteği alacak öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve destek ücreti miktarını merak ediyor. Peki, üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman? Ulaşım desteği ne kadar olacak?

    takvim.com.tr
    Ulaşım desteği başvuruları BAŞLADI MI, ne zaman?

    Ulaşım desteği başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Üniversite ulaşım desteği için yeni açıklamalar sıkı bir şekilde takip eidlemye başlandı. Ailelerinden uzakta eğitim gören ve aileleriyle görüşebilmek için ulaşım desteği alacak öğrenciler başvuruların ne zaman yapılacağını ve destek ücreti miktarını merak ediyor. Peki, Ulaşım desteği başvuruları BAŞLADI MI, ne zaman? Öğrencilere ulaşım desteği kaç TL, ne kadar olacak? Kimler yararlanacak?



    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULAŞIM DESTEĞİ' AÇIKLAMASI

    Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi şöyle verdi:

    "Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

    ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Üniversite ulaşım desteği başvurularıyla ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Başvuruların detayları açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



        ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

        150 bin üniversite öğrencisine sağlanacağı açıklanan ulaşım desteği yardımı için henüz miktar açıklanmadı.
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        Haberler Haberler Öğrencilere ulaşım desteği kaç TL, ne kadar olacak? Kimler yararlanacak? Ulaşım desteği başvuruları BAŞLADI MI?
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