MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuç sorgulama ekranı! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB sınav takvimi 2022-2023!

BAKAN ÖZER'DEN ÖRNEK KİTAPÇIK MÜJDESİ

Bakan Mahmut Özer'den uzmanlık sınavlarına dair açıklama geldi. Açıklamada, ''Belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah" ifadeleri yer aldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ