MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuç sorgulama ekranı! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB sınav takvimi 2022-2023!

Son dakika... Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! İsteyenler MEBBİS aracılığı ile, isteyenler de e-Devlet aracılığı ile başvuru sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte detaylar!
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bir süredir merakla beklenen uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 itibariyle ilan edildi. Öğretmenler başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabilecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.
Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;
"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."
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