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    • Haberler
    • 10.10.2022 20:08
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    • 10.10.2022 20:21
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    MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuç sorgulama ekranı! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB sınav takvimi 2022-2023!

    Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları ile öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavından muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı.'' denildi. İşte MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuç sorgulama ekranı!

    MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuç sorgulama ekranı!

    Son dakika... Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! İsteyenler MEBBİS aracılığı ile, isteyenler de e-Devlet aracılığı ile başvuru sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte detaylar!

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Bir süredir merakla beklenen uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 itibariyle ilan edildi. Öğretmenler başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabilecek.

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

    Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

    Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

    "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

    UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        BAKAN ÖZER'DEN ÖRNEK KİTAPÇIK MÜJDESİ

        Bakan Mahmut Özer'den uzmanlık sınavlarına dair açıklama geldi. Açıklamada, ''Belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah" ifadeleri yer aldı.

        UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        2022 SERTİFİKA TAKVİMİ

        Eğitimlerini başarıyla sonlandırarak sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. başöğretmen ya da uzman öğrertmen unvanı alan adaylar 15 Ocak 2023'te unvanlar için eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
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        Haberler Haberler MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuç sorgulama ekranı! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB sınav takvimi 2022-2023!
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