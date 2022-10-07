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    • Haberler
    • 07.10.2022 20:48
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    • 07.10.2022 20:48
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    Bu hafta sonu sınav var mı? 8-9 Ekim Cumartesi Pazar ne sınavı var? KPSS Önlisans sınavı bu pazar mı uygulanacak?

    Genellikle hafta sonları ÖSYM ve MEB sınavları uygulanıyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte binlerce kişi 'Bu hafta sonu sınav var mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 8 Ekim ve 9 Ekim günü sınav olup olmadığı, hangi sınavların olacağı merak ediliyor. İşte ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi haberimizde!

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu sınav var mı? 8-9 Ekim Cumartesi Pazar ne sınavı var? KPSS Önlisans sınavı bu pazar mı uygulanacak?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? İşte araştırılan soruların yanıtları ve ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi...

    BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

    Bu hafta sonu KPSS önlisans uygulanacak. 2022-KPSS Ön Lisans oturumu 9 Ekim'de gerçekleşecek.

    2022-KPSS Ön Lisans Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri (06.10.2022)

    KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

    2022-KPSS Ön Lisans Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

    9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Ön Lisans Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 9 Ekim 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

        Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

        Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
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        Haberler Haberler Bu hafta sonu sınav var mı? 8-9 Ekim Cumartesi Pazar ne sınavı var? KPSS Önlisans sınavı bu pazar mı uygulanacak?
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