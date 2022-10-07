Bu hafta sonu sınav var mı? 8-9 Ekim Cumartesi Pazar ne sınavı var? KPSS Önlisans sınavı bu pazar mı uygulanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? İşte araştırılan soruların yanıtları ve ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi...