MAVİ KOD NEDİR, KİMLERE, NASIL VERİLİR?

Bir hastada şuur kaybı, solunum durması, kalp ve/veya dolaşım durması durumlarında kullanılan bir koddur. Bu kod ile acil ve anlık olarak müdahale edilebilme imkanı sağlanıyor.

Mavi kod, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa zamanda müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracı olarak biliniyor.

Hastanın arest durumunda olduğunu tespit edilir. Mavi kodu başlatmak için sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirir:

Kendisine en yakın dâhili telefondan ''2222' yi tuşlar.

Otomatik operatörün mavi kod başlatıldı anonsunu duyunca telefonu kapatır.

Bu işlem sonunda mavi kod aktif hale getirilmiştir.