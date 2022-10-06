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    • Haberler
    • 06.10.2022 09:59
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    • 06.10.2022 10:07
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    Mavi kod nedir, ne zaman verilir? Mavi kod kimlere verilir? Mavi kod nasıl verilir?

    İçerenköy'deki özel Bayındır hastanesinde çekilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kadın ve erkeklerden oluşan hemşirelerin yaşlı bir kadının başında hakaretler edip paralar saçtığı anlara ait video ve ses kaydı gündem oldu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken Mavi kod nedir? Mavi kod kimlere verilir? Mavi kod nasıl verilir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    Mavi kod nedir?

    İstanbul'da Ataşehir'e bağlı İçerenköy mahallesinde hizmet veren özel Bayındır hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün soruşturma başlatmıştı. Yeni gelişmeye göre toplam 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında mavi kod dikkat çekti. Peki Mavi kod nedir? Mavi kod kimlere verilir? Mavi kod nasıl verilir?

    MAVİ KOD NEDİR, KİMLERE, NASIL VERİLİR?

    Bir hastada şuur kaybı, solunum durması, kalp ve/veya dolaşım durması durumlarında kullanılan bir koddur. Bu kod ile acil ve anlık olarak müdahale edilebilme imkanı sağlanıyor.

    Mavi kod, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa zamanda müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracı olarak biliniyor.

    Hastanın arest durumunda olduğunu tespit edilir. Mavi kodu başlatmak için sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirir:

    Kendisine en yakın dâhili telefondan ''2222' yi tuşlar.
    Otomatik operatörün mavi kod başlatıldı anonsunu duyunca telefonu kapatır.
    Bu işlem sonunda mavi kod aktif hale getirilmiştir.

    BAYINDIR HASTANESİ OLAYI SON DURUM

    Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

    İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.'nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da kelimeler anlaşılmıyor. Hürriyet'in haberine göre, paraları tutan hemşire ise "Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız" dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, "Al bu paraları k... sok desene N." deyip gülmeye başlıyor.

        SES KAYDI DA ÇIKTI

        Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında "Hiç monitör ötmedi" diyen hemşireye, erkek görevli "Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye" yanıtını veriyor. Kadın hemşire de "Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim" diyor ve ardından doktoru arayarak "Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?" diye soruyor.

        BEŞ HASTA ÖLMÜŞ

        Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.
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        Haberler Haberler Mavi kod nedir, ne zaman verilir? Mavi kod kimlere verilir? Mavi kod nasıl verilir?
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