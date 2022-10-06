İstanbul'da Ataşehir'e bağlı İçerenköy mahallesinde hizmet veren özel Bayındır hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün soruşturma başlatmıştı. Yeni gelişmeye göre toplam 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında mavi kod dikkat çekti. Peki Mavi kod nedir? Mavi kod kimlere verilir? Mavi kod nasıl verilir?
MAVİ KOD NEDİR, KİMLERE, NASIL VERİLİR?
Bir hastada şuur kaybı, solunum durması, kalp ve/veya dolaşım durması durumlarında kullanılan bir koddur. Bu kod ile acil ve anlık olarak müdahale edilebilme imkanı sağlanıyor.
Mavi kod, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa zamanda müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracı olarak biliniyor.
Hastanın arest durumunda olduğunu tespit edilir. Mavi kodu başlatmak için sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirir:
Kendisine en yakın dâhili telefondan ''2222' yi tuşlar.
Otomatik operatörün mavi kod başlatıldı anonsunu duyunca telefonu kapatır.
Bu işlem sonunda mavi kod aktif hale getirilmiştir.
BAYINDIR HASTANESİ OLAYI SON DURUM
Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.'nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da kelimeler anlaşılmıyor. Hürriyet'in haberine göre, paraları tutan hemşire ise "Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız" dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, "Al bu paraları k... sok desene N." deyip gülmeye başlıyor.