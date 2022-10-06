Bugün kandil mi, bugün ne kandili var? Diyanet 2022 dini günler takvimi! 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili bugün mü?

Bugün kandil mi, bugün ne kandili soruları hakkında yapılan araştırmalar özellikle son saatlerde artışa geçti. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan kandillerin günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Hicri takvime göre Safer ayının hemen ardından gelen Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan önemli bir kandil de yer alıyor. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 7 Ekim 2022 Cuma ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2022 dini günler takvimi!
YARIN KANDİL Mİ?
Yılın son kandili olarak Mevlid Kandili'dir. Müslüman alemi tarafından yarın Mevlid Kandili idrak edilecek.
KANDİL NE ZAMAN?
Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim tarihinde idrak edilecek.
PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?
Resûl-i Ekrem Efendimiz, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.
Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Bu tarihin milâdî 569, 570 veya 571 olduğu tahmin edilmektedir. Genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.