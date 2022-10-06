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    • Haberler
    • 07.10.2022 08:52
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    • 07.10.2022 08:52
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    Bugün kandil mi, bugün ne kandili var? Diyanet 2022 dini günler takvimi! 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili bugün mü?

    Milyonların dua ve ibadetlerle idrak edeceği bir kandil daha geldi çattı. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı için duyurduğu dini günler takviminde tüm kandillerin tarihleri açıklanmıştı. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 7 Ekim 2022 Cuma ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2022 dini günler takvimine dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    7 Ekim Cuma Mevlid Kandili bugün mü?

    Bugün kandil mi, bugün ne kandili soruları hakkında yapılan araştırmalar özellikle son saatlerde artışa geçti. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan kandillerin günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Hicri takvime göre Safer ayının hemen ardından gelen Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan önemli bir kandil de yer alıyor. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili? 7 Ekim 2022 Cuma ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2022 dini günler takvimi!

    YARIN KANDİL Mİ?

    Yılın son kandili olarak Mevlid Kandili'dir. Müslüman alemi tarafından yarın Mevlid Kandili idrak edilecek.

    KANDİL NE ZAMAN?

    Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim tarihinde idrak edilecek.

    PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?

    Resûl-i Ekrem Efendimiz, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.

    Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Bu tarihin milâdî 569, 570 veya 571 olduğu tahmin edilmektedir. Genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.

        MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

        Hz. Peygamber'in sağlığında onun doğum yıl dönümü kutlanmadığı gibi Hulefâ-yi Râşidîn dönemiyle Emevî ve Abbâsî devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır.

        Mısır'da Şiî Fâtımî Devleti kurulunca, soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümü Muiz-Lidînillâh döneminden (972-975) itibaren resmî törenlerle kutlanmaya başlanmıştır.

        MEVLİD KANDİLİ NASIL İHYA EDİLİRDİ?

        Fâtımîler zamanındaki törenlerde önceden gerekli hazırlıklar yapılır, rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı.

        Halife maiyetiyle birlikte gelir selam verir ve tören Kur'an tilâvetiyle başlardı; ardından sırasıyla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife için dua ederlerdi. Bu sırada tilâvet sürdürülürdü. Hutbelerden sonra halife törendekileri tekrar selâmlayınca resmî kutlama tamamlanmış olurdu.

        OSMANLI'DA MEVLİD KANDİLİ MERASİMİ

        Osmanlı hükümdarı Sultan III. Murat, 1588 yılında merasimle mevlid kutlamalarını başlatmakla birlikte resmî olmasa da Osmanlı Devleti'nde kutlamaların bundan önceki dönemlerde de yapıldığı bilinir.

        Sultan Ahmed Camii'ndeki kutlamalarda padişah, sadrazam, şeyhülislâm, vezirler, Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, diğer mülkî ve askerî erkânla ulemâ resmî kıyafetleriyle hazır bulunurdu. Balkanlar'ın fethiyle birlikte bu coğrafyada da mevlid törenleri yapılmaya başlanmıştır.

        MEDİNE'DE MEVLİD KANDİLİ NASIL İDRAK EDİLİRDİ?

        Eyüp Sabri Paşa'nın kaydettiğine göre Rebîülevvelin 12'si Medine'de resmî tatil olup kaleden toplar atılır ve o gün dükkânlar açılmazdı. İnsanlar güzel elbiseler giyerek dolaşır ve birbirini tebrik eder, bu gece Mescid-i Nebevî'de ihya edilirdi.

        Sabaha karşı Bâb-ı Nisâ önünde toplanılır, burada kurulan kürsü üzerinde güneşin doğmasıyla birlikte beş hatipten ilki bir hadis okuyup padişah için dua eder, diğerleri sırasıyla mevlidin vilâdet, radâ ve hicret bahirlerini okurlar, sonuncusu dua ederdi. Daha sonra halk ikram edilen şerbeti içip dağılırdı.

        MEVLİD KANDİLİ HANGİ ÜLKELERDE İHYA EDİLİYOR?

        Günümüzde mevlid, Suudi Arabistan hariç Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya kadar İslâm ülkelerinde -bazılarında resmî, bazılarında gayri resmî olarak- yaygın biçimde kutlanmaktadır.

        Türkiye'de yalnız Ramazan ve Kurban Bayramları resmî bayram kabul edilmekle birlikte, Hz. Peygamber'in doğum günü uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır.

        MEVLİD KANDİLİ AYETLERİ

        "Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler."

        (Âl-i İmrân, 164)

        "Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler."

        (Sebe, 28)

        "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."

        (Enbiyâ, 107)

        "Andolsun, Allah'ın resulünde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır."

        (Ahzâb, 21)

        "De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın..."
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