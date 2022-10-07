Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınacak, kaç rekattır 2022? Kandilde okunacak dualar, sureler neler? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır?

Milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek güne ulaşmanın sevincini yaşıyor. Öte yandan da Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır, kaç rekattır? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak bilinen bu mübarek gecede yapılacak ibadetlerin faziletleri çok büyüktür. Ellerin semaya yükseleceği bu gecede Allah'a dua etmek ve af dilemek isteyenlerin merak ettiği Mevlid Kandili namazına nasıl niyet edilir, kılarken hangi dualar ve sureler okunur? İşte merak edilenler!
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?
Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim tarihinde idrak edilecek. Mevlid Kandili namazı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bir ayrıntı bulunmuyor.
Hz. Muhammed S.A.V'ın amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınan namazlar arasında bulunuyor.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Mevlid Kandili'nde kılınacak olan tesbih namazı 4 rekat kılınır.