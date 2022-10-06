6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi daireler açık olacak mı? 6 Ekim BUGÜN okullar, kargo şirketleri, PTT, noter, eczaneler açık mı?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu hakkında aramalar hız kazandı. Bu sebeple resmi dairelerin açık olup olmayağı bugünden itibaren merak edilmeye başlandı. Peki, 6 Ekim BUGÜN okullar, kargo şirketleri, PTT, noter, eczaneler açık mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi daireler açık olacak mı? İşte merak edilenler!
6 EKİM'DE OKULLAR, BANKALAR, KARGOLAR AÇIK MI?
6 Ekim tarihinin resmi tatil olmaması sebebiyle okullarda eğitim devam edecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler normal çalışma saatlerinde ise açık olacak.
6 EKİM İSTANBULUN KURTULUŞU NEDİR?
İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.
İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi.Fakat Harington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.