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    • Haberler
    • 06.10.2022 15:59
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    • 06.10.2022 15:59
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    Okullarda ilk ara tatil sömestr kaç gün sürecek? Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor bitiyor? MEB 2022-23 Tatil programı!

    Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimi sonrası kasım tatili en merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor bitiyor? Okullarda ilk ara tatil sömestr kaç gün sürecek? MEB 2022-23 Tatil programı!

    takvim.com.tr
    Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor bitiyor?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takviminin yayımlanması ile birlikte yapılacak tatillerin tarihleri belirlendi. Tatil döneminde müjdelenen ara tatillerin ilki için geri sayım başladı. İlk ara tatilin kasım ayında yapılacak. Peki, Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor bitiyor? Okullarda ilk ara tatil sömestr kaç gün sürecek? MEB 2022-23 Tatil programı!

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

    2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

        2022-2023 MEB TAKVİMİ

        Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

        Yaz tatili: 16 Haziran 2023



        ARA TATİLDE KARNE ALINIYOR MU?

        Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.
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