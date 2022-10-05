Okullarda ilk ara tatil sömestr kaç gün sürecek? Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor bitiyor? MEB 2022-23 Tatil programı!





ARA TATİLDE KARNE ALINIYOR MU?

Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.